An 1. Instanz nach Fräisproch

An 1. Instanz war de Mann nach fräigesprach ginn.

Zur Strof koum et, well d’Riichteren den Harcèlement géintiwwer zwou jonke Fraen zréckbehalen hunn; den Zaldot muss hinnen dofir zesummen 2.000 € Schuedenersatz bezuelen. Dem Mann war virgehäit ginn, 2015 zwou Rekrutinnen harceléiert an 2014 eng aner mam Hals geholl ze hunn; dee Fait gouf awer net zréckbehalen.