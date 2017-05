De Conseiller de direction 1ère classe war formell géint seng Reaffectatioun an dee “Service des personnes âgées”, well deem säi Chef hierarchesch ënnert sengem Rang wär. Op eng Reklamatioun hi vum héije Beamten huet de Premier, deem am Juli 2014 geäntwert, dass dat Versetze keng verstoppten Disziplinarstrof wär an dass hien, Xavier Bettel, dem Ministerrot virschloe géif, d’Contestatioun zréckzeweisen, wat dee Conseil dann och gemaach huet.Dem Ministère no hat dat Versetze mat enger interner Reorganisatioun a mam Wonsch vun der Ministesch ze dinn, fir an all Divisioun vum Familljeministère e Jurist sëtzen ze hunn. Am Januar 2015 hat den héije Beamten doropshin den Tribunal administratif saiséiert, deen am Abrëll zejoert déi entspriechend Decisiounen annuléiert an den Dossier un d’Ministesch zréckginn hat.Am Mee d’lescht Joer hat d’Ministesch de Mann dunn op Neits driwwer informéiert, dass hien ë.a. sollt versat ginn. An den Ae vum héije Beamte wär déi Decisioun illegal, a si kéint als verstoppten Disziplinarstrof ugesi ginn. Géint ë.a. d’Versetzungsdecisioun vum Juni zejoert hat de Mann am August zejoert geklot.

D’Verwaltungsriichter halen an hirem Uerteel fest, dass op 3 op enger Schreifmaschinn geschriwwene Säiten eng ganz Rëtsch Elementer stéingen, déi als Basis fir d’Decisioun vun der Familljeministesch gegollt hätten, woumat d’Corinne Cahen d’Regelen agehalen hätt. Den héije Beamten hätt säin Titel a säin Dingschtgrad behalen, soudass hien net benodeelegt oder degradéiert gi wär; hien hätt och keng aner Fonctioun kritt, mä aner Aufgaben, spréch eng nei Affectatioun. Bis dohi wär kee Jurist am Service “Personnes âgées” gewiescht, de Mann hätt d’Noutwendegkeet vun där Decisioun net contestéiert a wär just aus perséinleche Grënn géint déi Versetzung. Den héije Beamten hätt och keng Beweiser dofir virgeluecht, dass dës Decisioun eng verstoppten Disziplinarstrof oder eng Discriminatioun duerstelle géif. Deemno wär dës genee wéi déi aner Kloe vum héije Beamten zréckzeweisen, grad wéi d’Demande vum Mann, fir eng Indemnité de procédure an Héicht vun 1.000 € zougesprach ze kréien.