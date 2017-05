Politmonitor Osten an Norden: Reportage Joël Detaille



Wéi eng Partei géift Dir wielen, wann dëse Sonndeg Wahle wieren? Déi Fro huet TNS Ilres de Leit nees an de lescht 6 Méint am Optrag vun RTL an dem "Luxemburger Wort" gestallt.Alles an allem 1.263 Leit aus de Wahlbezierker Osten an Norde goufen tëscht Dezember zejoert a Mee dëst Joer befrot, an erauskoum e Resultat, dat virun allem d'CSV dierft freeën ...

Am Osten, deem klengste Wahlbezierk, si 7 Deputéierte-Mandater ze verginn. Am Verglach mat der Stëmmung viru 6 Méint fält op, dass déi 3 Regierungsparteie liicht an der Wielergonscht verluer hunn. D'CSV dergéint wënnt bal 5% op 44,8%.Dat géif duergoen, fir e wichtege Rescht-Sëtz ze stabiliséieren, seet den Direkter vun TNS Ilres, de Luc Biever: "Mir gesinn, wa mir d'Stëmmung elo am Mee 2017 am Oste kucken, datt d'CSV do par Rapport zum Dezember nach eemol 4,8 Prozent zouleet. Déi aner Parteie bleiwe méi oder manner stabil, déi Gréng verléieren e bëssen, d'LSAP och, an dat féiert dozou, datt d'CSV hire Reschtsëtz, dee se schonn am Dezember kritt huet, ka stabiliséieren."4 Sëtz deemno fir d'CSV a jeeweils 1 fir blo, rout a gréng am Osten. Domadder verléiert d'DP do een Deputéierten an d'CSV kritt ee bäi.Ganz ähnlech ass d'Situatioun am Norden: 10 Deputéiert ginn hei gesicht an och hei hat d'CSV bis ewell eng Majoritéit a kéint mat 41,1% vun de Stëmmen och am Norden e Sëtz gewannen, op da 5 Mandater - zu Laaschte vun der LSAP, déi mat 14,3% just nach een Deputéierte géif stellen.CSV 5, DP 2 a jee een Deputéierten fir LSAP an Déi Gréng, sou wier d'Resultat deemno am Norden.Béid Wahl-Bezierker zesummegeholl kéim d'CSV also schonn op 9 Leit an der Chamber, vu méigleche 17.Mëttwoch: ZentrumDonneschdeg: SüdenFreideg: Synthees