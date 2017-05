Dat sinn – ganz graff resüméiert – déi zwou Positiounen, déi am Petitiouns-Debat an der Chamber zur Sprooch komm sinn. Wou d'Petitionäre géngt dat fréit Franséisch hir Argumenter virstelle konnten.

A wou hinnen herno, nodeems si selwer hir Iwwerfuerderungs-Thes presentéiert haten a nodeems den Educatiounsminister Claude Meisch seng bekannten Argumenter bruecht hat, wou de Kritiker herno näischt offréiert konnt ginn. De legislative Prozess geet einfach weider, sot de Marco Schank hinnen, esou wier dat an der Chamber. E Kompromëss wier net dran. D'Majoritéit huet eng aner Meenung wéi d'Oppositioun.



De Petitionär Jacques Dahm war, nu jee, net begeeschtert. Sou fonktionéiert d'Politik. Trotzdem wier d' Diskussioun eng gutt Saach gewierscht.

Lëtzebuergesch, Franséisch, Portugiesesch, Englesch an esouweider, wat hei am Land doheem an an de Crèchen a Schoule geschwat dat ass eben linguistesch exzeptionell a muss opgefaang ginn; bleift de Minister bei senger Meenung. D'Schüler hätten et méi einfach, fir sech mat eiser Méisproochegkeet z'entwéckelen.

Hei gëtt d'Zukunft vum Land preparéiert, egal wéi eng; de schéinste - skeptesche - Saz doriwwer koum vum Petitionär: Et steet sou vill an de Stären...ech hoffen, si falen den Owend net erof op eis.









Am Mëttelpunkt stoung also d'Petitioun 785, déi fuerdert, dass op kee Fall duerf Franséisch an de Crèchen an am Cycle1 enseignéiert ginn, an och kee Franséisch am éischten Trimester vum Cycle 2.1.

Bannent sechs Wochen hate 4'511 Persounen d'Petitioun ënnerschriwwen. 4'500 Signaturen sinn néideg, fir dass eng Petitioun am Chamberplenum ëffentlech debattéiert gëtt.



E Mëttwoch ass de Gesetzprojet iwwert déi méisproocheg Erzéiung bei klenge Kanner vun 0 bis 4 Joer, déi vum September un an de Crèchen an am Precoce soll applizéiert ginn, och Sujet an der parlamentarescher Schoulkommissioun. Virgesinn ass an dem Kontext och d'Aféiere vun 20 Stonnen Gratis-Betreiung.



Um Programm e Mëttwoch steet an deem Kontext den Avis vum Staatsrot.