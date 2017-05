Pupillograph, fir ze moossen, ob Chauffer zou oder midd ass (30.05.2017) D'Association des Victimes de la Route huet hire Bilan presentéiert.

Den Apparat heescht F2D2, an erënnert staark un d'Virtuel-Realitäits-Brëller, déi zënter e puer Joer um Marché sinn. D'Iddi, déi hei derhannert stécht, ass awer méi serieux. Dëse Pupillograph gëtt kuerz Liichtimpulser un d'Aen a registréiert dann, wéi séier d'Pupille reagéiert. Esou léisst sech feststellen, ob en Automobilist eventuell Drogen geholl huet.Domadder huet een elo och en kloert Beweismëttel viru Geriicht. Bis ewell ass et Standard, datt d'Polizisten de Leit mat der Täscheluucht an d'Ae liichten, fir d'Reaktioun vun de Pupillen z'iwwerpréiwen. D'Hamburger Police ass bis ewell di eenzeg, déi den Pupillograph asetzt.Den Apparat kascht ronn 12.000 Euro an huet nach eng weider Funktioun. Mat engem aneren Test léisst sech nämlech feststellen, ob e Chauffer iwwermidd ass.