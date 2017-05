Éier awer den Dan Kersch d'Dossieren all ënnert d'Lupp hëlt, muss d'Gemeng an eng Kommissioun hiren Avis zu all Dossier ofginn.

D'lescht Woch en Dënschdeg war de leschten, Dag wou ee sech beim Inneminister iwwer eng Decisioun am neie Stater PAG konnt beschwéieren. De Schäffen- a Gemengerot um Knuedler hat et mat 850 Reklamatiounen a Saache Bebauungsplang ze dinn, huet enger ganzer Rei Bierger Recht ginn, mä eben net jidderengem. An esou sinn 250 därer Reklamatiounen um Dan Kersch sengem Büro gelant. D'Monique Kater iwwer eng Etappe an där d'PAG-Decisiounen op Häerz a Niere gepréift an och esou munches ka corrigéiert ginn.

PAG Reklammatioune leie beim Minister / Rep. Monique Kater



Also laang leien déi Blieder, a bei 250 Reklamatioune kënnen dat der eng jett sinn, op kee Fall um Dan Kersch sengem Schreifdësch, well éischtens sinn Delaien ze respektéieren an zweetens schéckt de Ministère dat Ganzt fir d'éischt zréck un d'Gemengenautoritéiten, mä gëtt d'Reklamatioune parallel dozou och weider u seng hausintern Commission d'Aménagement. Déi ass op PAG-Froe spezialiséiert.



Maximal 3 Méint hu béid Säiten, fir d'Gemeckers duerchzeknaen an dem Minister hiren Avis ze schécken, iwwer déi kontestéiert Decisioune vum Stater Schäffen- a Gemengerot. An dann ass et um Inneminister, fir sech an all eenzele Fall an Avis eranzeknéien.

Déi ginn zesumme gekuckt. Ganz dacks sinn d'Avisen enger Meenung, ma et kënnt och vir, datt se sech widderspriechen. Da muss den Dan Kersch probéieren, fir aus béiden dat Bescht fir de Bierger erauszezéien.

850 waren et der bei der Gemeng, 250 Reklamatioune sinn der elo iwwereg bliwwen. Jo, et kéint ee méi séier doduerch sinn, wéi eréischt a 6 Méint, mä bei dëser Quantitéit wier dat wuel kaum de Fall. Als Minister géif hie kontrolléieren, ob der Gemeng hir Decisioune legal sinn, erkläert den Dan Kersch a gëtt e Beispill.

E Verstouss géint e Gesetz géif et ginn, wann eng Zon, déi manifestement net ze bebauen ass, well déi eng oder aner Oplag net berécksiichtegt gouf, wat de Minister kucke muss, awer bebaut gëtt. Ma den Dan Kersch wäert awer net kënnen am leschten Detail op d'Befindlechkeete vun deem engen oder anere Récksiicht huelen.

Wat d'Exekutiv ugeet, huet den Inneminister dat lescht PAG-Wuert. Mä wann engem déi Äntwert nach ëmmer net passt, gëtt et jo nach d'Verwaltungsgeriicht! An deem seng Decisioun wier um Enn ze respektéieren, sou de Minister.