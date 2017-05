Op der B7 tëscht Schieren an Ettelbréck koum et kuerz no 9 Auer zu engem Accident tëscht engem Auto an enger Camionnette.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Eng Persoun koum blesséiert mat der Ambulanz an d'Spidol.



D'Streck ass a béid Direktioune gespaart, de Miess- an Erkennungsdéngscht ass den Ament op der Plaz. Deemno staut et nach ëmmer massiv op där Plaz.



© RTL Mobile Reporter



ACL: Fir a Richtung Norden soll een op der A7 schonn Kolmar-Bierg erausfueren, a fir Richtung Stad kann een op der B7 och nach d'Sortie Angelduerf huelen an duerch Schieren an Ettelbréck fueren.