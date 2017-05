Dacks kënnt et an der Stad zu Stau, well d'Liwwerplaze fir Camione vun Autoen zougeparkt ginn. Dat soll méi staark kontrolléiert a protokolléiert ginn.

© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

Foussgängerzonen an där och nach mëttes Camione stinn déi Commercë beliwweren - e Bild wat een dacks an der Stad Lëtzebuerg gesäit, an dat obschonn d'Camione prinzipiell nëmme bis 10 Auer an dës Zonen dierfen era fueren. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet um Mëttwoch de Moien um City Breakfast betount, datt méi Disziplin hei era komme misst. Si huet awer och ënnerstrach, datt näischt un der Rumeur drun ass, datt an Zukunft net méi op der Place d'Armes dierft beliwwert ginn. Bei enger Reunioun mat engem vun de gréisste Livreuren ass awer och eraus komm, datt d'Plazen, déi baussent de Foussgängerzonen leien, déi fir d'Livraisoun bestëmmt sinn, ganz dacks vun Autoe besat sinn.



D'éischt Stater Schäffen Sam Tanson huet Versteesdemech, dass Leit menge si kéinte sech séier op eng Liwwerplaz stellen, wa se just séier eng kleng Kommissioun maache wëllen, mä dat wier halt net Sënn an Zweck vun der Liwwerplaz, an et ass och reglementaresch sou net virgesinn. D'Konsequenz dovunner, wann ee sech mam Auto op d'Liwwerplaz stellt, wier dass dann de Camion sech einfach an d'Strooss stellt. D'Leit déi dacks an der Ënneschtgaass ënnerwee sinn, géife wësse wat dat da provozéiert u Réckstau, sou nach d'Sam Tanson.

Déi éischt Stater Schäffen Sam Tanson (1)



An Zukunft wäerten dofir méi streng Kontrolle gemaach ginn. D'Agenten an d'Police wäerten d'Liwwerplaze verstäerkt kontrolléieren an och protokolléieren.

Anere Sujet um Citybreakfast war d'Zesummeliewen am Verkéier. Wéi solle sech Auto, Vëlo a Foussgänger géintiwwer verhalen? Dacks feelt et de Leit um néidege Know-how. Eng nei Campagne soll do nohëllefen. Zesumme mat der Lëtzebuerger Vëlosinitiative, der Sécurité routiere an der Police sinn déi Haaptfroen ausgeschafft ginn.



Ween huet Prioritéit? Wee soll sech u wéi eng Limitatiounen halen? Wéi a wat muss e Cyclist den Automobiliste weisen, wou e grad wëll hifueren? Dat gëtt ënner Form vun engem Quiz gemaach an do kann een dann och flott Kaddoe gewannen. Den 1. Präis ass z.b. e Bong am Wäert vun 1'000€ an engem Vëlosbuttek.

Déi éischt Stater Schäffen Sam Tanson (2)