Zweeten Deel vun eisem Politmonitor, wou mer an der Sonndesfro op de Wahlbezierk Zentrum kucken.



D'Leit goufe vun TNS Ilres gefrot, wie si géife wielen, wann dëse Sonndeg Chamberwahle wieren.



Hei war no de Wahle vun Oktober 2013 d'CSV jo stäerkste Kraaft, an dat Resultat géif haut nach vill méi däitlech ausfalen ...





Politmonitor Zentrum: Reportage Joël Detaille



21 Deputéiert sinn et jo, déi am Wahlbezierk Zentrum gesicht ginn. No den Neiwahlen am Oktober viru 4 Joer hat d'CSV 8 Mandater kritt, d'DP der 6, LSAP der 3, Déi Gréng der 2 a jee ee fir d'ADR an Déi Lénk.Un dëser Constellatioun géif sech awer, wann et der Sonndesfro nogeet, eppes änneren ...D'Stëmmung vu Mee dëst Joer schéngt nämlech nees eng aner ze sinn a geet kloer a Richtung vun de Chrëschtlech-Sozialen, seet och den TNS Ilres-Direkter Luc Biever, deen op d'Differenz tëscht de leschten Ëmfroen ageet:"D'Ënnerscheeder vum Dezember 2016 op de Mee 2017 sinn net esou grouss, mir gesinn awer, datt d'DP géif 1,9 Prozent verléieren, och d'Sozialiste géifen 1,4 Prozent verléieren. Deen eenzege wierkleche Gewënner am Zentrum wier d'CSV, déi géif 2,4 Prozent zouleeën a kéim op 41,8 Prozent."Dat wier am Verglach mat Oktober 2013 e Plus vu 6,5 Prozentpunkten.D'DP läit an der Wielergonscht weider am Keller a géif am Verglach mat de Wahlen iwwer 7 Prozentpunkte verléieren.D’Konsequenzen dovunner si kloer: Déi Blo ronderëm de Premier géifen am Wahlbezierk vum Xavier Bettel 2 Sëtz verléieren an hätte just nach 4 Zentrumsdeputéiert. D’CSV dogéint wënnt der 2 an hätt nees 10 Leit aus dem Zentrum um Krautmaart.Zesumme mam Osten an Norde kéim d’CSV also schonns an dësen 3 Bezierker op 19 direkt gewielte Leit an der Chamber. Déi 3 Regierungsparteien zesumme just op 16.