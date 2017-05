Vun den 105 Gemengen hei am Land hunn der bis ewell 26 en neie Bebauungsplang an 8 sinn der an der Prozedur.

De Romain Reitz



Eng dovun ass d'Ost-Gemeng Jonglënster, wou de Conseil de PAG den 12. Mee gestëmmt huet. D'Pläng fir déi 12 Dierfer kann ee sech zënter gutt 10 Deeg ukucke goen, an d'Erklärungen dozou gouf et en Dënschdeg den Owend. Dat hat ee sech als intresséierten Awunner op alle Fall erwaart. Mä méi wéiee goung Heem, ouni Äntwerten op seng Froen...Gefrot gëtt bei esou PAG-Versammlungen nämlech ëmmer eréischt ganz zum Schluss, a well ee bis dohinner vu lauter Ge-PAG's/PAP's a Ge-SUP's net méi weess, wou engem de Kapp steet, ginn der vill, no 2 Stonnen.Schäffen, Conseilleren, eng Partie Experten an, natierlech, de Buergermeeschter hu versicht, dat neit aus 12 Dierfer, an enger eenzeger Britt ze zerwéieren. De roude Fuedem, ganz einfach: Lënster a Gonnereng gi wuesse gedoen, déi aner maachen et, wéi si et spieren...mä gewuess gëtt, erkläert de Buergermeeschter Romain Reitz, CSV, mat neie Quartieren, an d'Buerg kritt méi Infrastrukture fir d'Kanner.An de leschten 2 Joer goufen dowéinst Terraine kaf, well d'Schoulinfrastrukture vill ze keng sinn an der Buerg. Bei den neie Quartieren muss gekuckt, wat erapasst.

Als blo Oppositioun goung hien net mat op de PAG-Wee, och wann, sou de Gilles Baum, net alles schlecht wier. Et ginn zum Beispill Efforte gemaach, fir méi an d'Héicht ze bauen. Dat heescht vill Leit kënnen och elo hire Späicher ausbauen, wat si virdrun net konnten.Wat dem Gilles Baum lo net gefält, sinn zum Beispill Maueren oder Terrainen, wou eng Servitude drop ass, bei deenen ee guer näischt kéint maachen, bis eben de PAG Kraaft ass.

An da war do nach en héich begeeschterte Vertrieder vu Sites et Monuments. De John Voncken schwäermt vun excellenten Duerf-Strukturen an zielt op, wou ee ka gehollef kréien, als Patrimoine, deen elo vun der Gemeng protegéiert ass. Dat geet iwwer d'Leeë vum Daach, Fassaden, Steng, awer och d'Schräinerei an de Pavé.



Bis de 19. Juni däerf zu Lënster gemeckert ginn, vill Zäit bleift also net, fir sech schlau ze maachen, iwwert dee neie PAG!