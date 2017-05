An Zukunft solle Kanner tëscht 1 a 4 Joer 20 gratis Stonne kréien, fir an de Crèchë Sproochen ze léieren, dat gouf an der Educatiounskommissioun decidéiert

Domadder géif een d’Akommes vun deene concernéierte Famillen entlaaschten. D’Zil ass et dann och, d’Kanner nach méi un d'Lëtzebuergesch an un d‘Franséisch ze gewinnen.

Spoochen an de Crèchen / Reportage Frank Elsen



Virun allem d'Franséisch soll an Zukunft an de Crèchen nach méi gefërdert ginn. Op spilleresch Aart a Weis solle sech d’Kanner mat der Sprooch familiariséieren, betount den Educatiounsminister Claude Meisch.

D'Kanner solle weider hir Aktivitéite maachen, ma an deene Momenter awer mat den Educatricen oder aner Kanner Franséisch schwätzen. Esou kënne si sech lues a lues un déi Sprooch gewinnen. Et soll een e bëssen eng Haltung zum Franséische kréien, wéi een et och zu senger eegener Mammesprooch kritt huet. Dat geet ganz gutt a ganz fréie Joren, sou heescht et an der Wëssenschaft.

D’Zil wier et awer, d’Kanner net z’iwwerfuerderen. Dem Rapporteur Gilles Baum no ginn et dann och eng Rëtsch Beispiller fir déi franséisch Sprooch ze léieren. Mat klenge Kanner ginn et Tonne Méiglechkeeten, fir schonn déi franséisch Zuelen ze léieren, fir dat och spilleresch ze maachen. Et geet net drëms, fir datt d'Kanner Vokabele solle léieren. Et soll mat Freed geschéien, well d'Kanner hu Freed um entdecken.

Nieft de Sprooche missten d’Kanner awer och sozial Kompetenze vermëttelt kréien. Der CSV no géif een de Gesetzprojet awer net stëmmen. Ënnert anerem, well et d‘Méisproochegkeet an de Schoulen ewell schonn zënter Joere gëtt, ënnersträicht d’Françoise Hetto. Mir hunn do scho vill Sproochen, déi geschwat ginn an an den Ae vun der CSV soll do virun allem op Lëtzebuergesch gepocht ginn. Och ass den Alter vun engem Joer fir d'CSV ze fréi, well zu deem Moment sollen dem Kand seng aner Entwécklunge gefërdert ginn. Donieft soll dat ganzt mat enger sozialer Selektivitéit verbonne ginn a keng gratis Offer sinn, well et kascht ëmmerhinn tëscht 80 bis 100 Milliounen d'Joer.

Donieft, missten d’Educateuren een Niveau C1 am Lëtzebuergeschen an am Franséischen hunn, wat relativ héich ugesat wier, esou nach d’Françoise Hetto.