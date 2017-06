"Et kascht onheemlech Zäit an eis Leit sinn iwwerhaapt net forméiert ginn". Dat ass e Reproche, deen de Pascal Ricquier a Richtung Police-Direktioun mécht.

Gemengt huet de President vun der Police-Gewerkschaft SNPGL domadder den neie code de procédure pénale, deen de fréiere code d'instruction criminelle erstzt, an d'Rechter an d'Flichte vu Poliziste géintiwwer Inculpéierten, oder Leit déi bei der Police virstelleg gi fir zum Beispill eng Plainte ze maachen, reegelt.

Um Terrain héiert ee vill Polizisten, déi sech opreegen, an dat deels net zu Onrecht, sou de Pascal Ricquier.





Code procédure pénale - Reportage vum Joel Detaille



Et gouf generell eng schlecht Informatioun, seet de Pascal Ricquier, beim Iwwergang vum alen op den neie System, deen zanter Abrëll spillt, a woumadder EU-Direktiven ëmgesat goufen, déi längst iwwerfälleg waren.

Et wieren zwar e puer Cheffen an eng Informatiounsversammlung geruff ginn, mä eng richteg Formatioun hätt et net ginn. Déi generell Informatioun, och fir d'Populatioun, déi wier einfach inexistent, sou de Pacal Ricquier.



An dat kéint bei esou engem wichtegen Text fir de Polizist awer net sinn.

Beim Aféiere vum neien digitale Funk-System wier d’Direktioun do anescht virgaangen. Do hu sämtlech Poliziste mussen an eng Formatioun goe fir ze wësse wéi een dee Funk bedéngt. Bei code de procédure pénale, wat mat dat wichtegst ass, wat e Polizist muss kennen, ass ee beim SNPGL der Meenung, dass do all Polizist och misst an eng Formatioun goen, déi dann all déi ronn 1800 Polizisten am Land och misste beleeën.

Komplizéiert wier den neie System och dowéinst, well jiddereen, deen net Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch versteet, obligatoresch en Dolmetscher ze gutt huet, egal ob de Polizist selwer Englesch, Portugisesch oder egal wéi eng Sprooch beherrscht. Dat ka jee nodeem zu wéi enger Auerzäit, awer eng ganz laang Prozedur sinn. An dobäi misst opgepasst ginn, dass se och keng Feeler maachen, well dat kéint sou wäit goen, dass Formfeeler sech era schläichen a Leit dowéinst fräigeschwat kënne goen, oder Poliziste Problemer kënne kréien.

Wann een och un deem Zäitverloscht net vill kann änneren, well et eben europäesch Texter sinn déi den Oflaf reegelen, sou erhofft ee sech bei der SNPGL dach awer eng Diskussioun iwwert administrativ Vereinfachungen.

Mëtt Juni wëll een déi Doleancen och der Police-Direktioun an enger Reunioun matdeelen.