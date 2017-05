Caritas/Reportage Nico Graf



Wann et de Leit an der Welt schlecht geet, da spiere mir dat hei zu Lëtzebuerg. Zwee Mol huet d'Marie-Josée Jacobs dee Saz widderholl. An et ass net ëmmer einfach mat de Friemen a mat de Lëtzebuerger. Ugefaang dermat, datt d'Flüchtlingen opgedeelt ginn. An do sicht d'Caritas-Presidentin no de richtege Wierder. Si ass verdrësslech iwwer zwar juristesch richteg, mee soss net ganz mënschlech Aussoen. Och d'Lëtzebuerger wieren ausgewandert a Brasilien an an USA, fir eng Zukunft fir hir Kanner ze fannen. Wann d'Leit dann am Land sinn, da muss een oppassen, datt keng Jalousien entstinn.

En attendant kommen d'Flüchtlingen jo awer emol fir d'éischt a Foyeren ënner. A Caritas-Zuelen mécht dat 11 Foyere mat 1.300 Leit dran. Do wier ni e Problem ginn. Et gëtt mol Sträit, mee dees gëtt et och tëscht de Lëtzebuerger.

Bei der Caritas këmmert sech de François Large ëm d'Urgencen, wëll a sengem Fall soe Syrien, wou awer och guer keng humanitär Rücksichte méi giffe geholl ginn a wou awer trotzdem weider gehollef géif ginn. 13 Milliounen deplacéiert Leit wieren do ënnerwee. En Deel dervun kéim eben an Europa an et bräicht Zäit, fir hinnen wierklech ze hëllefen. Et wier d'Aarbecht vun enger Generatioun. Wat am Fong en Appell ass, sech keng Illusiounen ze maachen: wann et de Leit an der Welt schlecht geet, da spiere mir dat jorelaang.