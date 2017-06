Um Péngschtdënschdeg ass et den traditionelle Rendez-vous vun der Sprangprëssessioun zu Iechternach.

Ronn 10.000 Sprénger a Spectateure gi sech an der Abteistad erwaart. D'Police réit de Leit net am Zentrum ze parken. Ënnert anerem funktionéiert eng gratis Bus-Navette tëschent dem Parking beim Séi an der Gare, dat vun de Moien 8.30 Auer bis de Mëtten ëm 16 Auer.



RTL mellt sech live vum Balkon vun der Basilika mam Abbé Georges Hellinghausen, eisem folkloristesche Beroder Alain Atten a villen Iechternacher.