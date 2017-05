Am Zesummenhang mat enger Kläpperei am Januar 2015 virun enger Disco a der Stad, gouf et ee Fräisproch an 3 Prisongsstrofen.

Ee Fräisproch an 3 Prisongsstrofe tëscht 3 Méint mat Sursis an engem Joer mat Sursis, dat war de Verdikt e Mëttwoch Nomëtteg um Stater Geriicht am Zesummenhank mat enger Kläpperei, am Januar 2015, virun enger Disco an der Stad. An déi Kläpperei war ënner anerem e Policeschüler verwéckelt, deen am Summer 2015 net vereedegt gi war.



Deen ass e Mëttwoch zu 3 Méint Prisong mat Sursis an 1.000 € Geldstrof veruerteelt ginn. Him war jo virgehäit ginn, en anere Mann mat engem Messer ugegraff ze hunn. Den net vereedegte Policeschüler krut zegutt gehalen, provozéiert ginn ze sinn, net awer an Noutwier gehandelt ze hunn.



Déi 3 Condamnéiert mussen donieft Geldstrofe tëscht 750 an 1.000 € bezuelen.