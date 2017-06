Beim klenge Bouf, deen am Mee 2013 am Alter vun 10 Wochen an d’Klinik koum, ware virop zwee Bluttergusse festgestallt ginn an e Broch vun engem Schlësselbeen. Bei weideren Analyse goufen dunn nach méi al Bréch vun 3 Rëpper a méi eng al Gehierbluddung diagnostizéiert. E Mann sollt dofir de Prozess gemaach kréien; deen ass elo mol bis op Weideres ausgesat.Dës weider Expertise ass keng grouss Iwwerraschung, hat d’Presidentin vum Geriicht déi dach an der Sëtzung an d’Diskussioun bruecht. Si hat argumentéiert, dass d’Riichter Informatiounen dozou wéilten hunn, wéi d’Kand haut drun ass, an dat well de Mann vu 26 Joer am schlëmmste Fall liewenslängleche Prisong riskéiere géif. Nodeems d’Vertriederin vum Parquet an de Me Says als Affekot vum Ugeklote keng Awänn géint sou eng Expertise haten, war de Wee dofir fräi. Woubäi e Kannerdokter an der Sëtzung ausgesot hat, eventuell Sequellë wären eréischt mat ëm déi 10 Joer festzestellen; de klenge Bouf huet der haut awer eréischt 4!

Am Mee 2013 war den deemolege Bëbee vun 10 Wochen an d’Klinik komm; do waren an enger éischter Phas zwee Bluttergussen an e Broch vun engem Schlësselbee festgestallt ginn. Dono goufen, bei weideren Analysen, nach méi al Bréch vun 3 Rëpper a méi eng al Gehierbluddung diagnostizéiert. Fir déi Geriichtsmedezinerin, déi mat där weiderer Expertise beoptraagt gouf, huet de Gros vun de Blessuren drop higedeit, dass d’Kand gerëselt gouf. Si huet vun zwee ënnerschiddleche Faite geschwat, well déi eng Blesse méi al ware wéi déi aner, an d’Ausso vum Mann, de Jong wär him vum Aarm gerëtscht, ma hien hätt en nach ze pake kritt, als net gëeegent ugesinn. Wann de Béifchen net gefall wär, wär et net zum Broch vum Schlësselbee komm, sou hire Fazit. De Beschëllegte war allerdings bei där Versioun bliwwen; dofir hat hien och erkläert, dass un de Virwërf géint hien näischt dru wär an dass hie vun den anere Blessuren näischt wéisst!

De Kannerdokter hat nach ausgesot, d’klengt Kand hätt blo Plaze gehat, déi fir deen Alter onüblech waren. Och a sengen Ae wär de Puppelche wuel gerëselt ginn a géif d’Versioun vum Ugekloten net mat de Blessuren iwwerenee stëmmen. 6 Méint no de Faiten, wéi hien de Béifchen erëmgesinn hat, wär et deem awer besser gaangen. Wéi gutt - oder schlecht - en haut drun ass, soll dann elo déi gëschter vun de Riichteren décidéiert Expertise weisen