Wéi Schüler an hire Bänken souzen, fir hiren Examen an der Soziologie ze schreiwen, ass op eemol opgefall, dass eng Fro falsch war an dass d'Zuel vun de Punkten fir de gesamten Examen net gestëmmt huet.

Dës Zeenen hu sech reell op enger 13ième an der Soziologie a 6 staatlechen an 2 privaten Lycéeën iwwert Land ofgespillt.

D'Schüler si prett, fir hiren Examen ze schreiwen.

Do gëtt während dem Examen an d' Klass ugeruff, fir Bescheed ze soen, dass eng Fro misst ewechgelooss an duerch eng aner ersat ginn.

De Grond: d'Kapitel, iwwert dat Schüler hätte sollen Froen beäntweren, stoung guer net um Programm.

Duerno kruten d'Schüler erkläert, dass den Total vun de Punkten och falsch wär.

Et kéim een net op 60, mä nëmmen op 58 Punkten.

Während dem Examen kruten d'Schüler du gesot, dass eng Fro aneschters bewäert géif, fir dann op en Total vun 60 Punkten ze kommen.

Dat klengt alles surrealistesch. Mä de Ministère huet dësen Tëschefall op Nofro hi confirméiert.

Et géif sech ëm "ee materielle Feeler" handelen. De Feeler wär och bannent 15 Minutten behuewen ginn.

Den normalen Oflaf vum Examen hätt nom Tëschefall kënnen an allen Lycéeën am Land assuréiert ginn.

Ob déi turbulent Véierelstonn en Afloss op den Ausgang vum Examen huet, gesi mer, wann d'Resultater bis virleien.



Eng Reportage vum Guy Weber







Wat gëtt gemaach, fir esou Problemer an Zukunft ze verhënneren?





Zejoert gouf et beim Examen an de Sciences Sociales op 13ième e Leak bei den Froen. Do war ënner Schüler iwwert Instagram communiquéiert ginn. De schëllegen Hacker ass deemools och fonnt ginn.



Wéi eng Mesuren goufen zanterhier geholl, fir dat dëst net méi virkënnt? Mir kucken eis de Wee vun dëse wichtege Froen un, bis se um Enn als Questionnaire bei de Schüler op der Bänk am Examen leien.



D’Drécke vun de Questionnairen, respektiv de Choix dovunner hëlt ganzer 14 Deeg an Usproch. 7 Commissairë sinn am Asaz fir 181 Examenscommissiounen. 3.400 Schüler heescht an aneren Wierder: iwwer 500.000 Exemplaire musse gedréckt ginn, ofgezielt an dann zum richtegen Zäitpunkt geliwwert ginn.



Kuerz virum Ufank vum Examen ass et den Direkter vum Lycée, deen als nächsten d’Froen an d’Hand hëlt, während d’Schüler Plaz huelen, geet et an de Safe, wou d’Kopien waarden. D’Kopien ginn elo um direkten Wee vum Direkter héchstperséinlech an den Examenssall gedroen.