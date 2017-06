Am gréisste Wahlbezierk, dem Süden, kéim d'LSAP just nach op 20,4% a géif deemno e Fënneftel vun hire Stëmme verléieren.

2013 hat d’CSV jo am Wahlbezierk Süden mat 32% de beschte Score gemaach virun der LSAP. Dat wier, mat souguer engem Score vun 35,9% nach ëmmer esou, allerdéngs mat fermen Nuancen zu Laaschte vun de Sozialisten.

Am drëtten Deel vun der Sonndesfro kucke mer op de gréisste Wahlbezierk, dem Süden. Am Politmonitor wollt TNS Ilres, am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort, jo wëssen, wéi eng Partei d’Leit géife wielen, wann e Sonndeg Wahlen wieren.

D’LSAP kéim just nach op 20,4%, verléiert deemno e Fënneftel vun hire Stëmmen bei de leschte Wahlen. Fir d’DP wier et mat just nach 9,5% e Minus vun 3.2%-Punkten.





Fir den drëtten Koalitiouns-Partner, Déi Gréng, ass et quasi e Status-Quo bei weiderhin 10%.

D’CSV géif domadder 2 Sëtz an der Chamber bäigewannen, op dann 10 Mandater. D’LSAP géif der 2 verléieren op just nach 5, an och d’DP misst een Deputéierten ofginn an hätt der am Süden just nach 2. Déi Lénk kéinte sech awer iwwert ee weidere Süd-Deputéierten freeën.

Domadder kéim d’CSV landeswäit gesinn op 29 Sëtz um Krautmaart. Déi aktuell 3er-Regierung just op 25.



PDF: Dokument mat Detailer iwwert de Süden a mat Informatiounen iwwert d'Methodologie.



