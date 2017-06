D’CSV kéim, wann dëse Sonndeg Wahle wieren, op 29 Sëtz an der Chamber. Dat seet d’Sonndesfro vum Politmonitor, wou d’TNS-Ilres, am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort, d’Leit gefrot huet, wie Si wiele géifen.

An eisem véierten a leschten Deel huele mer d’Gesamtresultat méi genee ënnert d’Lupp a kucken och, firwat d’Wieler sech fir déi eng oder aner Partei entscheet hunn.

Eent ass sécher, soll d’Projektioun no de Wahlen d’nächst Joer stëmmen, da misse vill Still um Krautmaart geréckelt ginn. E Minus vu 7 Sëtz wier et nämlech fir déi aktuell Regierung an e Plus vu 6 fir déi gréissten Oppositiounspartei, seet den TNS-Ilres-Direkter Luc Biever.



D'CSV géif effektiv op 29 Sëtz kommen, d'LSAP op 10, d'DP op 9 an déi Gréng géifen hir 6 Sëtz behalen. Domadder hätt déi aktuell Regierung nach just 25 Sëtz. Der gréisster Oppositiounspartei géif nach 1 Sëtz feelen, fir d'Hallschent vun de Sëtz ze hunn.

Derbäi kënnt e Gewënn vun engem Sëtz fir déi Lénk op 3 Deputéiertemandater, genee esou vill wéi dann d’ADR.

Gefrot gouf am Politmonitor awer och nom Wahlverhalen an der Identifikatioun vum Wieler mat de Parteien. Wann ee just eng Äntwert huet misste ginn, firwat een déi eng oder aner Partei géif ukräizen, sinn d’Resultater dach iwwerraschend.



21 Prozent vun de Leit wielen eng Partei, well se déi richteg Iddien a Konzepter huet. 17 Prozent wielen eng Partei, well déi déi kompetent Politiker huet. Op drëtter Plaz, mat 14 Prozent, kënnt dann d'Ausso, datt d'Leit eng Partei wielen, net well se sech mat hir verbonne fillen, mä well se vun all de Parteien nach de beschte Choix ass.





Vun de Stammwieler, déi quasi ëmmer déi selwecht Partei oder Politiker aus enger Partei wielen, hunn Déi Gréng iwwregens déi treiste Wielerschaft. Bei der CSV dominéieren déi kompetent Politiker virun de richtege Konzepter, anescht wéi bei den dräi Regierungsparteien.



