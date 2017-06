D’Zil ass et an Zukunft eng performant Fuerschung zu Lëtzebuerg ze kréien, dat sot d'Directrice vum Fuerschungsinstitut bei der Presentatioun e Mëttwoch.

© RTL (Archiv)

Dem Aline Muller no gouf d'lescht Joer virun allem op nationalem Niveau gefuerscht. Ënnert anerem goufen Enquête fir Lëtzebuerger Ministère gemaach. Ma och op internationalem Niveau gouf geschafft.

Liser Rapport 2016 / Reportage Frank Elsen



Eng sëllechen Enquêten huet de Liser d'lescht Joer fir Eurostat gemaach. Ënnert anerem an de Beräicher vum Chômage an der sozialer Integratioun, erkläert d’Directrice.



Et gouf eng Etude gemaach, wéi eigentlech no der Kris déi ganz Froen iwwer d'Pensiounen déi al Leit och affektéiert hunn a wéi si eigentlech déi Onsécherheet vun der Zukunft vun de Pensioune gesinn an erliewen.

Wéinst deene strengen internationale Regulatiounen huet de Liser 2016 a säin Datenzenter missten investéieren. Och wéinst den Daten, déi vun de soziale Medien, der Post oder dem GPS kommen, muss d'Infrastruktur erneiert a moderniséiert ginn. Dofir soll och elo eng Recherche iwwer d'Dateninformatioiune gestart ginn. Et wëll een awer och an deene striktste a sécherste Konditioune schaffen.

Fir d‘Fuerscher nach besser ze promouvéieren an d’Resultater nach méi visibel ze maachen, huet de Liser rezent eng nei Internetsäit lancéiert. Aktuell schaffen iwwregens eng 130 Leit fir de Liser.