De Mann, deen de leschte Sonndeg bei engem Busarrêt beim CHL an der Stad fonnt gi war, ass wahrscheinlech verblutt. Op oppener Strooss.

© RTL-Archiv

Dat schreift d'Wort um Donneschdeg de Moien.

De Mann wier drogenofhängeg a fir eng medezinesch Behandlung am Spidol gewiescht. Do hätt hien awer op eegene Wonsch hin eng medezinesch Behandlung ofgebrach, hätt och eng Verzichtserklärung ënnerschriwwen an d'Spidol verlooss.

Géint 14.30 Auer hu Passanten dunn de Mann fonnt an am Spidol Hëllef geholl. En Dokter konnt awer just nach den Doud feststellen.

De Mann soll verblutt sinn, nodeems e Katheter net korrekt aus sengem Hals erausgezu gi wär. Hie soll selwer dorunner Schold sinn, sou d'Wort. Déi genee Ëmstänn mussen nach ënnersicht ginn.