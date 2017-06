© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Chineesesch am Kolléisch / Reportage: Joel Detaille



Vum nächste Schouljoer un zielt chinesesch dann och zum offizielle Sproochecours am Lycée, an zwar am Kolléisch an der Stad.Do kann ee sech vu 6e un aschreiwen, fir Mandarin ze léieren, an dat a reguläre Coursen. De Projet ass en Donneschden de Moie virgestallt ginn, an hätt scho grousse Succès.

© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

50 Millioune Mënschen, sou gëtt geschat, schwätze chinesesch ausserhalb vu China. Hei am Land sollen et der och gläich e puer méi sinn.De Kolléisch ass den éischte Lycée am Land, wou regulär Coursen an Zukunft wäerten ugebueden ginn, fir de sougenannte Mandarin-chinesesch ze léieren. Vun der Rentrée am September un, ginn d’Coursen op der 6e ugebueden, an d‘7e-Schüler hunn dem Ament e Choix vun 3 Méiglechkeeten. Entweder si decidéiere sech, fir de klassesche Wee, vum Latäin, oder se ginn op déi modern Schinn vum engleschen, oder awer se decidéiere sech eben fir d’chinesesch.Op der 6e lafen d'Englesch- an d'Latäincourse parallel, d'Chineseschcoursen ginn dann elo och op déi selwecht plages horaires geluecht, sou den Direkter vum Athenée, de Jos Salentiny. Wat déi aner Course betrëfft, ännert sech näischt.Et wier dann awer eppes fir Schüler, déi sech vläit e bësse méi schoulesch wéilten engagéieren, sou den Direkter, well et och um spéidere Wee e bësse méi Zäit anhëlt, a well een natierlech vun der Sprooch hir komplett bei 0 ufänkt. Et wären zum Beispill keng Conjugaisoun a keng Vergaangenheetsform do, et wär einfach anescht wéi all déi Sproochen, déi eis bekannt wären. D'Sprooch wär jo och op Zeeche baséiert.De Kolléisch ass awer net deen eenzege Lycée, wou ee chinesesch ka léieren. Och aner Secondairesgebaier, wéi den Lycée Aline Mayrisch um Geesseknäppchen, beispillsweis bidde chinesesch als ausserschoulesch Aktivitéiten oder Optiounscourse vun der 3e un. An dat och fir Schüler, déi net onbedéngt bei hinnen an d’Schoul ginn.