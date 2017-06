Bei enger Verkéierssécherheetscampagne vun der Police, der Sécurité Routière an dem Transportministère war d'Benotze vum Handy beim Fueren am Viséier.

924 Automobilisten goufe kontrolléiert, 485 goufen erwëscht well se den Handy benotzt hunn, sief et ouni Fräispriechanlag ze telefonéieren oder z.B. SMSen ze schreiwen.



Dat ass de Bilan vun der Sécherheetscampagne vun der Police, der Securité Routiere an dem Transportministère, tëscht dem 8. an dem 21. Mee, wou eben d'Benotze vum Handy beim Fuere viséiert war.



Am dackste gouf géint folgenden Artikel verstouss:

A 170 BIS 04:

Utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l'écoute et la communication.

Chaufferen déi heibäi erwëscht goufen, hunn 145 € musse bezuelen a si waren 2 Punkte lass.



Am ganze waren et bei den 924 Kontrollen 859 Infraktiounen, dorënner och iwwer 100 Chaufferen déi net ugestréckt waren.

Déi Campagne gëtt am Laf vum Mount Juni weider lafe gelooss. Nieft dem Kontrolléiere vum Benotze vum Handy während dem Fueren, wäerten och verstäerkt d'Pabeiere kontrolléiert ginn. De leschte Mount goufen et zu deem Sujet 58 Infraktiounen.