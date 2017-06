Een Dag nom Protestpiquet vum LCGB eleng virun der Bank JP Morgan um Findel war am spéiden Donneschdeg de Moien eng vun 3 Gewerkschaften, nieft dem Chrëschtleche Gewerkschaftsbond, och nach vum OGBL a vun der ALEBA, virum Sëtz vun der BGL um Kierchbierg. Déi 3 Syndikater hu vill Leit dofir mobiliséiert kritt, déi fir d'Bäibehale vun der Juni- oder Konjunktur-Prime sinn a géint de befaartenen Ofbau vu weideren Droits acquisen.



Fir d'Josiane Kremer vun der ALEBA ass déi Prime wichteg, fir d'Salariéë mat méi klenge Paien. Doriwwer eraus géif et awer och ëm d'Roudeeg an aner Rechter goen.





D'Prime géif hiren Informatiounen no mol sécher vun zwou Banke bezuelt ginn, sou d'Gewerkschaftlerin, fir déi et wéi en Acquis fir d'Syndicaten ass, dass déi Sue musse bezuelt ginn.D'Denise Steinhäuser vum OGBL dann huet ënnerstrach, dass d'Gewerkschaften op dësem Punkt net dierften auseneen dividéiert ginn. D'Leit, déi am spéiden Donneschdeg de Moie virun d'BGL koumen, wäre stellvertriedend fir déi dausende Leit am Secteur do gewiescht an d'Patrone géife sech och net wuelfille mat der Recommandatioun vun der ABBL, fir d'Juni-Prime net auszebezuelen.

Eng Petitioun géint d'Ofschafe vun der Juni-Prime wär bis ewell och scho vun op d'mannst 800 Leit ënnerschriwwe ginn.E Freideg ass eng weider Verhandlungsronn tëscht der ABBL an de Gewerkschaften ëm en neie Kollektivvertrag. Da kéint nach e Protestpiquet, dee Moment virun der BIL, sinn!