47 Leit aus de Beräicher Sport, Kultur a Politik hu bei der Campagne matgemaach, mat Temoignagen zum Thema Chancëgläichheet. Déi zoustänneg Ministesch Lydia Mutsch sot den Donneschdeg op enger Pressekonferenz.



Chancegläicheet / Reportage Frank Elsen



"Well awer nach Leit dosinn, déi de Fraen net esou vill zoutrauen; well awer nach Leit dosinn, déi mengen an der Politik misste virun allem Männer decidéieren; well awer nach Leit dosinn, déi mengen et wier gutt esou wei et wier - dofir sinn ech frou dat mir déi ganz Palette vu Messagen hunn, déi soen: Fraen a Männer kenne gläichermoosse gutt an alle gesellschaftleche Beräicher vun eisem Liewe matdécideieren, matbestëmmen, matgestalten"



Bei där Campagne, déi mat Affichen a Videospote wëll wierken, hunn iwwregens och de Premier Xavier Bettel an den Ex-Vëlosprofi Frank Schleck matgemaach. Da gouf de Moien awer och iwwert déi sechs Informatiounsversammlunge geschwat, déi de Ministère zejoert zesumme mam Syvicol organiséiert huet. D'Zil war et, de Leit d'Gemengepolitik méi no ze bréngen.



D'Leit hu virun allem vill Froen: Wéi vill Aarbechtsopwand ass et? Wéi eng Viraussetzunge muss ech matbrénge fir iwwerhaapt kenne gemengepolitesch aktiv ze ginn?





16 Gemengen haten d'lescht Joer op eng Porte-Ouverte invitéiert, fir d'Politik besser ze promouvéieren. D'Lydia Mutsch huet hier Wënsch fir d'Zukunft formuléiert.





"Déi Hürd, déi wëlle mer knacken, déi spillt sech am Kapp of an offensichtlech op eng aner Aart a Weis bei de Fraen ewéi bei de Männer. A wa mer mat deene Porte-Ouverte mam Syvicol zesumme konnten dozou bäidroen, un déi Hürde knabberen ze goen a wierklech Diere grouss opzemaachen, dann ass eis Zilsetzung erfëllt ginn."