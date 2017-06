An enger Affär vu versichtem Mord goufen en Donneschdeg um Stater Geriicht eemol zwee Joer an eemol ee Joer feste Prisong gesprach.

Dobäi ware fir déi zwee Ugekloten all Kéiers 14 Joer Prisong gefrot ginn! Zousätzlech gouf et fir di Schëlleg Geldstrofe vu 1.500, respektiv 2.000 €, an déi zwee Veruerteelt mussen dem Affer, en attendant eng Expertise, fir säi geneeë Schued festzestellen, eng Provisioun vun 2.000 € bezuelen.

Deenen zwee war virgehäit ginn, am Mee zejoert am Garer Quartier an der Stad enger jonker Fra mat engem Messer an d’Broscht gestach a si uerg blesséiert ze hunn.



An engem anere Fall da goufen zwou aktiv Léierinnen an eng pensionéiert fräigesprach, déi wéinst engem Virfall, am Juni 2013, an enger Diddelenger Grondschoul viru Geriicht komm waren. Déi 3 Fraen, deenen “non-assistance à personne en danger” reprochéiert gi war, haten engem Jong vun deemools 5 Joer keng Ambulanz geruff, nodeems dee sech uerg un der Hand blesséiert hat: En hat un zwee Fangeren en oppene Broch.