Bei engem Accident tëscht engem Moto an engem Vëlo sinn en Donneschdeg de Mëtteg zwou Persoune blesséiert ginn, eng Persoun koum ëm d'Liewen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Um Ausgang vu Kautebaach an Direktioun Wolz ass d'Strooss gespaart, dat nodeem e Vëlo an e Motorrad sech ze pake kruten. De Motocyclist, e 54 Joer ale Mann aus Däitschland, sollt d'Accident net iwwerliewen, säi Sozius an de Vëlofuerer goufe blesséiert. D'Air Rescue war op der Plaz.