An engem Keller war en Trockner a Brand geroden. D'Pompjeeën haten d'Feier séier ënner Kontroll. Et ass kengem eppes geschitt.D'Haus ass belëft ginn an d'Awunner konnten nees zréck an hir Wunneng.Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Rëmeleng, si goufen ënnerstëtzt vum Asazzenter Kayl.