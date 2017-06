Geriicht: De Reportage vum Eric Ewald.



Zu där grousser Diskrepanz an engem Uerteel koum et en Donneschdeg de Mëtten um Stater Geriicht.

U sech waren eng Fra an e Mann wéinst versichtem Mord ugeklot. Ënnert dem Stréch goufe géint si awer nëmme "Coups et blessures volontaires" ouni Virsaz an eng temporär Aarbechtsonfäegkeet zréckbehalen.De Virworf un déi zwee Ugeklote war, am Mee zejoert am Garer Quartier an der Stad enger jonker Fra mat engem Messer an d’Broscht gestach a si uerg blesséiert ze hunn. Dofir goufen um Donneschdeg nach Geldstrofe vu 1.500 an 2.000 € gesprach. Donieft kritt d’Affer eng Provisioun vun 2.000 €, en attendant, dass eng Expertise säi Schued genee festleet, a gouf d’Confiscatioun vum Messer decidéiert.D’Me Denise Parisi, Affekotin vum Mann, sot sech nom Uerteelssproch enttäuscht doriwwer, dass den Här 2 Joer an d'Madame 6 Méint Prisong krut.D.h. firwat d’Fra eng manner héich Strof krut wéi de Mann, dee kee Messer dobäi gehat an hir dann och kee ginn hätt.Héiert dat sech no Appell géint d’Uerteel un? Et wier net onméiglech, mä et misst een dat nach mam Client beschwätzen, esou d'Me Parisi.Dogéint huet de Me Philippe Penning, Affekot vun der Fra, vun engem mesuréierten Uerteel gesprach, awer och dovun, dass et fir si e bësse wéi Chrëschtdag an Ouschteren zesumme war.Et hätt een ëmmer gesot, dass et kee versichte Mord war, an de Code pénal wär ebe sou, datt den Ënnerscheed tëscht deenen 2 Infraktiounen immens grouss ass. Mat der Tentative ass een ëmmer tëscht 20 an 30 Joer, mä bei "Coups et Blessures" ass d'Strof op der Skala ganz niddreg. Esoubal d'"Intention de donner la mort" ewechfält geet et da ganz wäit erof.Doduerch wär dee spektakulären Ënnerscheed z’erklären, sou de Me Philippe Penning, fir deen d’Riichter erkannt hätten, dass seng Cliente déi aner Fra net wollt doutmaachen, och wa si e Geste gemaach hätt.