Wann een e puer Deeg krank ass, ass et fir vill Leit nach ëmmer normal, den Dokter no Antibiotiken ze froen. Genee doranner soll awer ëmgeduecht ginn.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Bis Enn des Joers soll den Antibiotika-Plang stoen, an den Ëmgang dermadder an alle Beräicher reegelen.

Hautdesdaags wieren d’Resistenze géint déi staark Medikamenter eng vun de gréisste Gefore fir eise Gesondheetssystem, sot d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch e Freideg de Moien, déi zesummen mat hirem Regierungskolleg Fernand Etgen un deem Dossier schafft. Och an der Landwirtschaft wiere kloer Reglementatioune wichteg an Antibiotiken dierfte just zu kurativen Zwecker bei Béischten agesat ginn.





De Plang, un deem och auslännesch Experten als Beroder matschaffen, soll Enn des Joers fäerdeg sinn a gëllt dann emol bis 2022.

Et wéilt ee fortkommen vun der Attitude, dass Antibiotiken als eng Allzweck-Waff ugesi ginn, fir géint all Zorte vun medezinesche Problemer virzegoen.