Den traditionellen Hotel war jo Mëtt Mäerz aus dem Näischt eraus zougemaach ginn, wéinst Differenzen tëscht der Sociétéit Alfa Gestion, där d’Gebai gehéiert, an eben der Sàrl Alfa Hotel. Eng 80 Leit si betraff.



D’Me Yvette Hamilius gouf e Freideg de Moie Curateur vun der Faillite genannt. Hir Aarbecht konzentréiert sech an der Haaptsaach dorop, d’Schold vu ronn zwou an enger hallwer Millioun Euro vun der Sàrl vis-à-vis vun der Sociétéit an déi iwwer 600.000 Euro u Paien, déi zum Deel zanter 3 Méint ausstinn, souwäit wéi méiglech erëm ze kréien.



Duerch d’Faillite kommen d'Salariéen direkt aus hirem Kontrakt eraus a kënne sech bei der ADEM aschreiwen. D’Faillite kéint donieft och d’Enn vum Hotel op der Gare bedeiten.