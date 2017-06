Als Konsequenz an zum Schutz virum Virus ass den Transport vu Gefligel fir déi nächst Woch verbueden, och Ausstellunge mussen ofgesot ginn.De Ministère réit, fir am Moment seng Hinger, Inten an anert Gefligel dobannen ze halen an si och just dobannen ze fidderen. All suspekten Doudesfall muss engem Veterinär gemellt ginn.Et sief drun erënnert, datt de H5N1 Virus net geféierlech fir de Mënsch ass. Dat gëllt och fir d'Consomméiere vun Eeer a Fleesch.

En date du 2 juin 2017, le virus de la grippe aviaire a été confirmé dans 3 élevages de volailles situés à Keispelt, Niederfeulen et Schrassig. Il s'agit de 3 élevages amateurs dans lesquels toutes les volailles présentes ont été euthanasiées.

Afin de limiter une extension de la maladie à d'autres élevages, tout transport de volaille vivante ainsi que toute exposition de volaille sont interdits pendant une semaine.

Il est recommandé de confiner les volailles à l'intérieur. Tout nourrissage et abreuvement doivent se faire à l'intérieur des bâtiments.

Toute mortalité anormale est à signaler à un vétérinaire.

Il est rappelé qu'il s'agit d'une maladie animale qui n'affecte pas l'homme et que toute consommation de viande et d'œufs est sans risque pour la santé publique.

Suivant l'évolution de la situation en fonction des résultats de l'enquête, un nouveau communiqué sera publié dans le courant de la semaine prochaine