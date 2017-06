Accident e Freiden den Owend géint 22 Auer am Ausgang vu Bruch. En Auto ass frontal an e Bam gerannt.

Accident am Ausgang vu Bruch

© CIS Béiwen/Atert

De Chauffer gouf ageklemmt an huet misse vun de Secouristen op der Plaz erausgeschnidde ginn. D'Persoun koum mat schwéiere Blessuren an d'Spidol. D'Streck op där den Accident geschitt ass, war fir zwou Stonne gespaart.Op der Plaz waren de Sauvetage vim CIS Béiwen/Attert, de Sauvetage vum CIS Sëll, de Sauvetage an eng Ambulanz CIS Réiden, de Samu vun Ettelbréck, sou wéi d'Police vu Miersch a Réiden.

Tëscht Räichel a Platen ass e Samschden de Moie fréi um 4 Auer nach en Auto an e Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.



E Samschden de Moien ass zu Kaalber um Scheierfeld e Motocyclist gefall a gouf liicht verwonnt.