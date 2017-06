De schëllege Chauffer huet et awer net fir néideg fonnt, stoen ze bleiwen, an ass einfach weidergefuer. D'Police huet d'Gefier erëmfonnt, ma nees aus den Ae verluer.Kuerz drop gouf e weideren Accident an der Brillstrooss gemellt an och hei war et dee selwechte Chauffer, dee sech dës Kéier zu Fouss wollt duerch d'Bascht maachen. D'Police konnt hien awer festhuelen a 24 Gramm bei him saiséieren. Donieft hat hien ze vill gedronk, säin Auto war net verséchert an hien huet sech illegal zu Lëtzebuerg opgehalen.Am Ganzen hat de Mann 4 Gefierer, eng Stroumverdeelerkëscht an 2 Gebaier beschiedegt.Géint 20.30 Auer hat op deren Automobilist en Accident. De Won huet sech iwwerschloen an ass um Daach leie bliwwen. Aenzeien no ass kuerz drop e Mann aus dem Auto geklommen a vun engem anere wäisse Gefier mat franséische Placken ofgeholl ginn. D'Police sicht elo no der Persoun aus dem accidentéierte Gefier.

Tëscht Räichel a Platen ass e Samschden de Moie fréi um 4 Auer nach en Auto an e Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.



E Samschden de Moien ass zu Kaalber um Scheierfeld e Motocyclist gefall a gouf liicht verwonnt.