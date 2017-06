Schonn um Freideg gouf et däischter Wolleken am Land, wéi hei um Mierscherbierg. © Joestte Hilbert

Am Laf vum Mëtteg kann et am ganze Land zu Reen a Knëppelsteng, tëscht engem an dräi Zentimeter, kommen. Donieft ass mat Wandspëtzte vun tëscht 90 an 110 Kilometer ze rechnen.Den Néierschlag kann tëscht 25 bis 35 Liter pro Meter Carré innerhalb vun enger Stonn leien.