Um Samschdeg Nomëtteg konnt den Denis Dumont, en 48 Joer ale Mann, dee wéinst Mord veruerteelt gouf, fortlafen. Wéi hie wéinst enger Doktervisitt am CHL war, konnt hien der Opsiicht vun de Giischtercher entwëscht, wéi hien eng Kéier op d'Toilette war.E spuer Stonne méi spéit konnt d'Police vun Esch Uelzecht den 48 Joer ale Mann an engem Bistro an der Rue de la Gare fannen an hien zeréck an de Prisong bréngen.