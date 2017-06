Wéinst dem ville Reen, an hirem net klengen Alkoholpeegel, ass dëse Manöver hir awer net gelongen a si ass deem aneren Auto hannendrop gerannt. Verletzt gouf keen, ma béid Ween si Schrott. D'Madame hire Führerschäin nach op der Plaz lass ginn.Zuan der Haaptstrooss huet e Mann géint 1.30 Auer d'Police geruff a matgedeelt, datt hien an en Auto gerannt war, deen do geparkt war. D'Beamte koumen op d'Plaz an hunn dem Här de Führerschäin ofgeholl, well och hien ze déif an d'Glas gekuckt hat.Géint 2.30 Auer waren op derPolizisten domat beschäftegt eng Persoun festzehuelen, wéi virun hiren Aen en Automobilist an e Potto gerannt ass. Et huet sech erausgestallt, datt de Mann ze vill gedronk hat an och hien huet elo kee Führerschäi méi.

Bei de Gleis-Aarbechten op der Wëltzer Zuchstreck war e Samschden am Nomëtteg bei der Gare vun der Giewelsmillen e Spezialkran vun den CFL ëmgekippt. De Kranführer gouf liicht verwonnt, mee et war eng gréisser Quantitéit Ueleg aus dem Kran gelaf, deen zum Deel am Buedem versickert ass. Op d'Klierf, déi laanscht d'Giewelsmillen leeft, verknascht ass, konnt d'Police nach net matdeelen. D'Spezialequippe vun de Pompjeeën, d'Waasserwirtschaftsamt an d'ITM waren op der Plaz.





D'Police mellt donieft och nach 5 Kläppereien an der Nuecht op e Sonnden. Ënner anerem zu Schëffleng, ma och am Foyer fir Demandeurs d'asile um Dikrecher Härebierg ware Leit unenee geroden.