Bei de Gleis-Aarbechten Zuchstreck fir an d'Belsch war e Samschden am Nomëtteg bei der Gare vun der Giewelsmillen e Spezialkran vun den CFL ëmgekippt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

De Kranführer gouf liicht verwonnt, mee et war eng gréisser Quantitéit Ueleg aus dem Kran gelaf, deen zum Deel am Buedem versickert ass. Op d'Klierf, déi laanscht d'Giewelsmillen leeft, verknascht ass, konnt d'Police nach net matdeelen.D'Spezialequippe vun de Pompjeeën, d'Waasserwirtschaftsamt an d'ITM waren op der Plaz.