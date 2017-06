Eng zweet Persoun gouf manner schlëmm blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanzen aus der Stad a u Beetebuerg, de Samu aus der Staat souwéi d'Rettungsdéngschter aus Hesper an der Stad.Zu Lamadelaine an der Rue de la Maragole waren zwee Autoen net laanschtenee komm, eng Persoun gouf blesséiert. D'Rettungsdéngschter vu Péiteng waren op der Plaz.En Asaz gouf et fir d'Pompjeeë vun Esch / Uelzecht, wéi an der Rue d'Audun e Bam gebrannt huet.Tëscht Beetebuerg an Diddeleng souwéi tëscht Hengescht a Bënzelt war jeeweils e Motocyclist gefall. A béide Fäll gouf eng Persoun blesséiert. D'Rettungsdéngschter vun Diddeleng a Beetebuerg, respektiv Housen, Klierf, Ettelbréck an den Helikopter vun der Air Rescue waren op der Plaz.