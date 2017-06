De Mann huet d'Police alarméiert an och den Déif um Fortfuere gehënnert, andeem hien d'Ausfaart op engem Terrain an der Rue des Martyrs zu Rëmeleng mat sengem Auto blockéiert hat. Den Onéierlechen wollt den Auto nach mat senger Camionnette réckelen, wat him awer net gelongen ass. D'Beamte konnten de Kofferdéif nach op der Plaz verhaften.Weider mellt d'Police nach en Abroch an eng Wäikellerei an der Rue du Pont zu Gréiwemaacher, wou 2 Persoune géint 1 Auer an der Nuecht d'Kellerei duerchwullt an eng kleng Zomm u Sue matgeholl hunn.