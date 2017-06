An den 80er Joren ass d'Technik vun der Fecondatioun in Vitro, kuerz FIV, operationell ginn.

Eng Eezell gëtt an engem Reagenzglas, dat heescht ausserhalb vum weibleche Kierper befrucht. Déi sougenannt kënschtlech Befruchtung gehéiert zu de Prestatioune vun der Gesondheetskeess.

Serie CNS (33. Deel) - Kënschtlech Befruchtung



D'kënschtlech Befruchtung wär nëmmen een Deel vun den verschiddene Mesurë vun der sougenannter PMA, also der Prokreatioun mat medezinescher Assistenz. Fir dass d'Gesondheetskeess hei d'Chargen iwwerhëlt, mussen zwou Konditiounen erfëllt sinn.



No der Sterilisatioun vun der Fra oder vum Mann, géif keng PMA bezuelt ginn, sou de Gaston Fischer, Assistant Projets bei der CNS. D'Prise en Charge vun dësem Agrëff hält mam 43. Gebuertsdag vun der Patientin op. Déi perséinlech oder familiär Situatioun vun der Patientin géif d'Gesondheetskeess net interesséieren, ënnersträicht de Gaston Fischer.

Den administrative Wee wär am Fall vun dëser Prestatioun kuerz. D'Patientin riicht sech un hire Gynekolog. Dee mécht da per Formulaire eng Ufro beim contrôle médical. Wann déi Ufro akzeptéiert gëtt, da kann d'PMA duerchgefouert ginn. D'Käschten hänke vun der individueller Situatioun a vun der Unzuel vu Versich of. Wann de contrôle médical den Agrëff geneemegt huet, dann iwwerhëlt d'CNS de ganzen Traitement. Niewekäschte wéinst perséinleche Wënsch, géifen net iwwerholl ginn, sou de Gaston Fischer.

Dëst wär zum Beispill de Fall, wann d'Traitement am Ausland gemaach gëtt. Do géif dann nëmmen de Lëtzebuerger Tarif bezuelt ginn. Eng éischt Klass am Spidol géif d'CNS och net iwwerhuelen.

