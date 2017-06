Am Lokale gouf e Sonnden den Owend eng Persoun ugestouss, dat kuerz virun 22.30 Auer an der Garer Strooss zu Uewerkuer.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

E Chauffeur, dee kee Führerschäin hat, hat d’Kontroll iwwert säi Gefier verluer a krut eng Fra ze paken, déi virum Haus stoung.

Si gouf uerg um Been blesséiert an huet am Escher Spidol missten noutoperéiert ginn.

De schëllegen Automobilist, deen, wéi gesot, net am Besëtz vun engem valabele Führerschäin war, hat och nach ze vill gedronk.