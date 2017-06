© Police

E Motocyclist, deen a Richtung Biwels ënnerwee war, huet no engem Iwwerhuelmanöver d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an d'Fielse gerannt.De jonke Mann ass mam Rettungshelikopter an d'Spidol komm, mä ass 2 Stonne méi spéit u sengen uerge Blessure gestuerwen.D'N10 ass den Ament fir den Ament gespaart.