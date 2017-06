© RTL-Archiv

D'Zuel vun den Touristen an der Stad ass am Verglach zu zejoert liicht erofgaangen. De Bureau vum LCTO notéiert e Minus vun 12% bei de Passagen. Dat entsprécht engem Minus vun 385 Leit. D'Visiteurszuelen an de Bockkasematten sinn ëm 9% zeréckgaangen. 3200 Leit sinn iwwert d'Péngschten an d'Kasematten um Bock komm. D'Frequentatioun bei de Visites guidées dogéint ass ëm 3% eropgaangen.



© RTL-Archiv



Ronn en Drëttel vun den Touriste waren Däitscher. Duerno kommen d'Fransouse mat 19%, d'Hollänner mat 8, d'Englänner mat 6 an d'Belsch mat 4%. Zesumme mat de Lëtzebuerger maachen dës 6 Länner 73% vun allen Touristen an der Haaptstad aus.