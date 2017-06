© RTL (Archiv)

Mat engem Budget vu ronn 217 Milliounen Euro huet de Centre Hospitalier Emile Mayrisch zejoert iwwer 140.000 Patienten en Charge geholl. Verdeelt op 3 Sitten, zu Esch, Nidderkuer an Diddeleng schaffe ronn 1.800 Salariée fir de CHEM. Dat gréisst Spidol am Süde versicht d'Evolutioun vun der Medezin ze suivéieren, an der Technologie an an der Recherche, an sëtzt dowéinst och op d'Formatioun vu sengem Personal. En anere groussen aktuelle Projet vum CHEM ass d'Südspidol.

CHEM Bilan 2016 / Reportage Claudia Kollwelter



En innovatiivt Spidol, wat sech à Richtung Zukunft orientéiert an an deem e Konzept vun der globaler Medezin fir d'Populatioun am Süde soll integréiert ginn. D'Klinik soll 2022 déi éischt Patiente kënnen entgéint huelen.



De CHEM zielt awer haut schonn zu den 20 Haaptemployeuren zu Lëtzebuerg. Déi ronn 1.800 Salariéeën an 265 Dokteren, déi um Datum vum 31. Dezember zejoert agestallt waren, sinn haaptsächlech Fraen, mat 78 Prozent.



Iwwer 350.000 Consultatiounen an ambulant Behandlunge goufen zejoert gemaach, 84.000 Passagen an den Urgence goufe gezielt an 38.000 Leit goufen hospitaliséiert. 2016 goufen iwwer 16.000 chirurgesch Agrëffer a ronn 1.000 Accouchementer gemaach.



Als engagéierte Partner um Terrain vun der Preventioun, der Recherche am Traitement vu Kriibspatiente reit sech de CHEM an de nationale Kriibsplang an. Wëll d'Unzuel vu Patienten immens geklommen ass, an d'Raimlechkeeten net méi duer gaange sinn, ass de Service vun der Chemotherapie am Juli zejoert geplënnert.



Den neie Service ass an 2 Unitéiten agedeelt, engersäits der ambulanter Chemotherapie, anersäits eng generell Poliklinik. 2016 goufe 6.600 Seance Chemotherapie gemaach.



Zanter dem 1. September zejoert stëllt de CHEM Raimlechkeeten zur Verfügung, fir eng Etude iwwert Parkinson. Eng ganz Rëtsch Analyse ginn hei gemaach, déi da vun der Lëtzebuerger Biobank, IBBL traitéiert ginn.



Allgemeng goufen op den 3 Sitte vum CHEM iwwer 2 Millioune Labos Analysen duerchgefouert an iwwer 17.000 IRM'en goufe zejoert gemaach.