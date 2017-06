© Louis Gales

Während sengem Asaz gouf de Mann fotograféiert. Besonnesch an de soziale Medie gouf vill de Geck mat dëser Foto gemaach respektiv et gouf vill Kritik, well hie just seng Jackett, en Helm an eben eng kuerz Box unhat, wéi hien den Auto geläscht huet.Elo hunn d'Pompjeeë sech solidaresch gewise mat hirem Beruffskolleg a wëlle mat der Aktioun "Do meng Box un!" dorop opmierksam maachen, datt et hannert all Bild ëmmer eng Geschicht gëtt an een net ze schnell uerteele soll.Hei den Text vun de Pompjeeën, déi un der Aktioun bedeelegt waren:

Do meng Box un ! #domengboxun

„Bevor Du über mich oder mein Leben urteilen kannst,

zieh meine Schuhe an und lauf meinen Weg…“ lautet ein Sprichwort.



Nachdem vor gut einer Woche eines unserer Mitglieder bei einem Pkw-Brand in kurzer Hose mit Einsatzjacke auf einem Ausschnitt eines Handyvideos aufgetaucht war, wurde er dafür heftig in einigen Foren kritisiert. Dass er aber rein zufällig mit seinem Privatfahrzeug in der Nähe gewesen war und sich hatte vergewissern wollen, dass sich nicht noch Personen im brennenden Fahrzeug befinden würden und er sich hierfür seine Einsatzjacke und seinen Helm aus seinem Auto angezogen hatte, das ist leider nicht zu sehen. Auch davon, dass er gar nicht am Löscheinsatz beteiligt war, ist nichts zu lesen.



Wir wollen mit unserer Aktion „Do meng Box un!“ – „Zieh meine Hose an!“ dazu aufrufen, darüber nachzudenken, dass es hinter jedem Bild eine Geschichte gibt und dass man vor dem Posten von Kommentaren, doch wenigstens versuchen sollte, die Vorgeschichte zu kennen. Wir rufen alle Rettungsorganisationen, aber auch sonst Betroffene dazu auf, nicht allzu ernstzunehmende Bilder in kurzer Hose unter dem Hashtag #domengboxun zu veröffentlichen, um mit Humor auf dieses Problem von voreiligen Postings aufmerksam zu machen.



Damit die Angst vor Kommentaren nicht eines Tages das Helfen verhindert …









Hei e Screenshot aus dem Video, deen op Facebook an enger geheimer Grupp publizéiert gouf: