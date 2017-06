© RTL Télé Lëtzebuerg

An deem Kader, stoungen ënnert anerem eng 14 Informatiounsversammlungen um Programm.

D'Zil war et, den Asylanten d'Lëtzebuerger Geschicht a Politik méi no ze bréngen. Fir ze wëssen, ewéi eist Land fonctionnéiert, misst ee virun allem déi politesch Institutioune verstoen, betount de Sergio Ferreira vun der AstiNëmmen op déi Manéier kéinten d'Flüchtlingen och novollzéien, firwat déi eng oder aner politesch Decisioun, déi och si betrëfft, esou an net anescht getraff géif ginn.

Donieft goufe 6 Workshopen organiséiert, wou d'Refugiéen ënnert anerem gewise kruten, wéi een e CV oder eng Lettre de Motivation schreift. An deem Kontext goufen och Simulatioune vun Interviewe gemaach.



Da konnten déi Concernéiert awer och e Stage vun 240 Stonnen an enger Entreprise absolvéieren, wou een de Kontakt mat de Leit favoriséieren wollt. Déi Stage goufe virun allem ugebueden, well Flüchtlingen et aktuell schwéier hunn eng Aarbechtserlaabnis zu Lëtzebuerg ze kréien. Dëst well eng Autorisation d’Occupation temporaire eréischt ugefrot ka gi wann d'Asylprozedur iwwer 6 Méint erausgeet.

Um Enn vun den Aktivitéite kruten d'Participanten dann och een offiziellen Certificat vum Educatiounsministère iwwerreecht.