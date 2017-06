Et gëtt ee weidere Fall vu Vullegripp, déi Kéier an enger Ziichterei zu Rolleng bei Miersch.

Bis op weideres ass all Transport an all Ausstellung vu Gefligel hei am Land verbueden. D'Déiere sollen och net méi dobausse gehal ginn, dat gëllt och fir d'Fidderen.

All suspekten Doudesfall vu Gefligel ass engem Veterinaire ze mellen.

De Landwirtschaftsministère erënnert drun, dass d'Vullegripp net geféierlech fir de Mënsch ass. Dat gëllt och fir d'Consomméiere vun Eeër a Fleesch.





Grippe aviaire – 4e foyer de la grippe aviaire confirmé (06.06.2017) Communiqué par: ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs En date du 6 juin 2017, un 4e foyer de la grippe aviaire a été confirmé dans un élevage de volailles situé à Rollingen/Mersch. Toutes les volailles présentes ont été euthanasiées.



Afin d’éviter une extension de la maladie à d’autres élevages, tout transport de volaille vivante ainsi que toute exposition de volaille restent interdits. Exceptionnellement le transport de volaille directement vers l’abattoir ou en provenance de l’étranger vers une exploitation peut être autorisé. Ce transport est soumis à une autorisation individuelle préalable de l’Administration des services vétérinaires (contact: 247-82539 / info@asv.etat.lu)



Comme déjà annoncé dans le communiqué du 2 juin dernier: il est recommandé de confiner les volailles à l’intérieur. Tout nourrissage et abreuvement doivent se faire à l’intérieur des bâtiments;

toute suspicion de grippe aviaire (mortalité anormale, diminution de la consommation d’aliments ou d’eau, chute de la ponte) est à signaler à un vétérinaire. Il est rappelé aux professionnels du secteur de la volaille de respecter les mesures de biosécurité telles que: limitation de l’accès de personnes aux élevages;

port de vêtements de travail;

nettoyage et désinfection réguliers des infrastructures et équipements ainsi que des moyens de transport en contact avec la volaille vivante.