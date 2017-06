© Dany Rasqué

E Chantier, deen sech iwwert e puer Joer zitt an dee méi wéi sécher och Repercussiounen op den Trafic huet.

D'Gemeng setzt awer alles drun, datt d'Konsequenzen op d'Awunner an d'Geschäftsleit sou kleng wéi méiglech bleiwen.

© Dany Rasqué

AUDIO: Nei Gare zu Ettelbréck - Rep. Dany Rasqué (1)



© Dany Rasqué

© Dany Rasqué

AUDIO: Nei Gare zu Ettelbréck - Rep. Dany Rasqué (2)



Dat verséchert op alle Fall den zweete Schäffe vun Ettelbréck, de Bob Steichen. Hien ënnersträicht och, datt d'Stroossen ronderëm d'Gare just an den éischten zwou Phase betraff sinn. Allerdéngs dierften déi ëmmerhin zwee Joer daueren. D'Aarbechten, déi en Dënschdeg ugefaangen hunn, zéie sech iwwert déi nächst 12 Méint.Dës Woch ass eng Zort Testphase an déi Responsabel vun der Gemeng si sech bewosst, datt vun der nächster Woch un - wann erëm Schoul ass - natierlech och erëm méi Trafic ass. No deenen éischte puer Deeg wëll ee kucke wéi et rullt a wann néideg, solle rout Luuchten hëllefen den Trafic ze reegelen.Deen zweete Schäffe betount awer och, datt de Chantier sécher keng esou schlëmm Konsequenzen huet, wéi een elo kéint fäerten. Et hätt ee schonn aner grouss Chantieren zu Ettelbréck gehat, déi een och gutt iwwert d'Bühn kritt hätt.Bis Mëtt 2019 muss een dann eventuell heiansdo e bësse méi Gedold hunn wéi elo, mä wann déi éischt zwou Phase bis ofgeschloss sinn, ass den Trafic ronderëm d'Gare net méi betraff.

© Dany Rasqué

© Dany Rasqué

D'Regionalsektioun Nordstad vum Mouvement écologique begréisst natierlech de Projet an ass frou iwwert déi fuschnei Gare, déi zu Ettelbréck entsteet, huet allerdéngs gréisser Bedenken, wat d'Chantiersphase betrëfftDe Mouveco mécht sech dobäi keng Suergen ëm d'Automobilisten, mä ëm d'Foussgänger, d'Cyclisten an d'Utilisateure vum ëffentlechen Transport.E fäert, datt d'Weeër fir d'Foussgänger net kloer genuch gezeechent sinn an een och wann eng nei Chantiersphase ufänkt net weess, wou ee säi Bus kritt. D'Laure Simon vum Mouveco bemängelt ënnert anerem, datt kee Gremium an d'Liewe geruff gi wier, an deem Vertrieder vun der CFL, Ponts et Chaussées, der Gemeng an och ee Vertrieder vun de Benotzer dra wieren, fir am Viraus ze kucken, wat konkret usteet.Dat bedeit awer net, datt déi eenzel Partner net matenee schwätzen, betount de Bob Steichen, deen ënnersträicht, datt och un d'Mobilité douce geduecht gëtt. Et hätt scho vill Reuniounen tëscht de bedeelegte Parteie ginn an et kéint een am Virfeld vum Chantier am Groussen a Ganze vun enger gudder Zesummenaarbecht schwätzen.De Mouveco ënnersträicht, datt een d'Situatioun am A wëll behalen an och direkt reklaméiert, wann et net esou leeft wéi et soll. D'Laure Simon hofft awer, datt déi néideg Annoncen am Virfeld gemaach ginn. De Benotzer vum ëffentlechen Transport soll et sou einfach wéi méiglech gemaach kréien.Bleift ofzewaarden, wéi et déi nächst Jore leeft, datt een deen een oder anere Problem net komplett evitéiere kann, schéngt kloer. Mä do wou gehuwwelt gëtt, falen och alt emol Spéin, seet de Bob Steichen.