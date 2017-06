Um Enn vum Joer wäert de vill besichte Bistro an der Stater Gare seng Dieren, wéi et schéngt, mussen zoumaachen.

Wéi L’essentiel e Mëttwoch de Moien schreift, géif de Bail net méi verlängert ginn,an eng 24 Mataarbechter séizen domadder op der Strooss.

Zanter 40 Joer schonns wier de Buffet am Gebai vun der Gare an hätt vu moies 6 bis owes 10 riichtduerch op.

Wéi et am Artikel heescht, soll CFL-Immo, déi d’Immobilie vun der Bunn verwalt, d’Lokal renovéieren an dono soll et eng europawäit ëffentlech Ausschreiwung fir d‘Exploitatioun ginn.